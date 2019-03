Politik in Remscheid: „Heikles Spiel am sozialen Frieden“

Remscheid Kämmerer Sven Wiertz (SPD) kritisiert die geplante Kürzung des Flüchtlingsgeldes.

Kritische Worte findet Remscheids Kämmerer Sven Wiertz (SPD) für die Pläne vom Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD), in den kommenden Jahren deutlich weniger Geld an die Länder für die Versorgung von Flüchtlingen zu überweisen. Demnach soll die Summe auf weniger als ein Drittel der bisherigen Unterstützung schrumpfen.

„Das ist ein heikles Spiel am sozialen Frieden“, sagte Wiertz unserer Zeitung. Die Städte würden sich über ihre Spitzenverbände dagegen zu Wehr setzen, kündigte der Kämmerer an. Scholz will die Pauschale für jeden anerkannten Flüchtling im zweiten Jahr auf 4000 Euro absenken, im dritten Jahr soll sie nur noch 2000 Euro betragen. Das decke die tatsächlichen Kosten nicht ab, sagte Wiertz. Ihm sei nicht klar, wie das Ministerium zu den neuen Ansätzen für die Pauschale komme. Dieses Verfahren könne „nicht zielführend“ sein.

Sollte sich Scholz im Kabinett mit dem unter anderem von NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) scharf kritisierten Vorstoß durchsetzen, käme es wieder zu der vertrauten Situation, dass der Bund Leistungsgesetze erlasse und die Kommunen dann bei der Umsetzung im Regen stehen lasse, sagte Wiertz. Laschet befürchtet, dass die Städte an der Steuerschraube werden drehen müssen, um die Kürzung zu kompensieren. Die Ankündigung der Kürzung verwundert den Kämmerer umso mehr, als der Bund in anderen Bereichen Mehrausgaben plant. Das passe nicht zusammen, sagte Wiertz.

Dass die Flüchtlingsbetreuung in Remscheid immer noch ein großes Thema ist, zeigt die aktuelle Diskussion um die Zukunft des Betreuungsvereins BAF (Betreuen, Annehmen, Fördern). Rechtsdezernentin Barbara Reul-Nocke (CDU) hatte am Montag in der Ratssitzung berichtet, dass die Zahl der Zuweisungen mit 200 bis 250 Menschen im Jahr zwar niedriger als in den Jahren der Flüchtlingswelle sei, aber immer noch auf einem hohen Niveau liege. Aktuell werden von der BAF in den Heimen der Stadt 1000 Menschen betreut. Zum Vergleich: Der höchste Wert lag bei 1500.