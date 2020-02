Warnung vor Sturm „Sabine“ : Schulen bleiben Montag offen, Eltern entscheiden

Remscheid Schwere Sturm- und Orkanböen sagt der Deutsche Wetterdienst für die Nacht von Sonntag auf Montag voraus.

Sie sollen den ganzen Tag über anhalten. Eine Schließung der Schulen hielt die Stadtverwaltung bei einer Gefahrenabschätzung am Freitagnachmittag nicht für erforderlich. Wie Stadtsprecherin Sabine Räck mitteilt, können Eltern aber selber entscheiden, ob sie ihre Kinder am Montag in die Schule schicken. Am Sonntag werden Feuerwehr, Gebäudemanagement und Schulamt die Lage erneut bewerten Sollte man dann zu anderen Ergebnissen kommen, werde man darüber informieren.