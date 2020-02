Sturmtief „Sabine“ in Remscheid : Sturmtief „Sabine“ knickt Baum an der Autobahn 1 um und sorgt für Verkehrsbehinderungen

Remscheid Die Stadt Remscheid ist größtenteils von schweren Schäden durch Sturmtief „Sabine“ verschont geblieben. „Die Nacht verlief wider Erwarten recht ruhig. Am Morgen sorgte dann ein umgestürzter Baum auf der A 1 für Staus. Weitere Schadensmeldungen folgten.

Am Morgen gab es wieder mehr zu tun. „Auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Köln zwischen den Anschlussstellen Ronsdorf und Lennep lag ein Baum quer über Standstreifen sowie rechten und mittleren Fahrstreifen und sorgte für erhebliche Verkehrsbehinderungen“, berichtete Wachabteilungsführer Sebastian Huss. Die Feuerwehr setzte Motorsägen ein, so dass das Hindernis „schnell beseitigt und die Fahrstreifen wieder freigegeben werden“ konnte. Zur gleichen Zeit war auf der Autobahnraststätte Remscheid war ein Baum auf ein geparktes Auto gefallen. Insgesamt wurden bis 9:30 Uhr 24 Einsätze gezählt, die in Verbindung mit Sturm stehen. Dabei beschäftigen nicht nur umgestürzte Bäume sondern auch vom Sturm gelöste Gebäudeteile von denen Gefährdungen ausgehen, die Feuerwehr. Bei allen Einsätzen gab es glücklicherweise bislang keine Verletzten.