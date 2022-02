Positive Bilanz : Sturmnacht verursacht in Remscheid keine größeren Schäden

Sturmnacht verursacht in Remscheid keine größeren Schäden

Remscheid Die Sorgen vor der vergangenen Nacht waren im Bergischen groß – doch die Bilanz zeigt: In Remscheid ist es ruhiger geblieben als erwartet.

Bis sieben Uhr heute Morgen meldeten Feuerwehr und Polizei sechs Sturmeinsätze über das gesamte Stadtgebiet verteilt. Größere Vorkommnisse oder Personenschäden gab es (bislang) nicht. An der Hasselberger Straße wurde ein Auto durch eine Mülltonne beschädigt. Bauzäune musten unter anderem in der Haster Aue gesichert werden. An der Kölner Straße wurde eine Stromleitung beschädigt. Holzpaletten mussten von einer Fahrbahn geräumt werden. Derzeit ist die Feuerwehr weiter mit kleineren Einsätzen beschäftigt. Wir behalten die Lage im Auge und berichten weiter.