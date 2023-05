Neues Angebot in Remscheid Erwachsene an die Ballettstange locken

In allen anderen Fällen gibt es nichts, was aus Sicht der in Südafrika geborenen und im Bergischen Land aufgewachsenen Tanzpädagogin gegen Ballett im fortgeschrittenen Alter spricht. „Und damit meine ich ganz bewusst nicht nur diejenigen, die schon als Kind Pliés und Grand-Pliés gelernt haben“, betont Bialon. „Ballett kann man in jeder Lebensphase anfangen.“ Tanzende Beweise für diese These finden sich seit Anfang Mai in einem Kurs, den Bialon in ihrem Saal in der Herbringhauer Straße 5a in Lüttringhausen anbietet. „Ich will dabei gezielt Erwachsene an die Ballettstange locken“, erklärt sie und hat auch die passenden Flyer entworfen. „Du bist Ü24 oder auch Ü42, fasziniert von Ballett oder hast es sogar schon einmal getanzt ?“ steht da neben dem Foto von einer gertenschlanken Ballerina in Pose auf einem Spitzenschuh. Darunter einladend der Satz: „Dann komm vorbei!“ Ein Aufruf, dem bereits einige Damen gefolgt sind. Herren hingegen seien noch nicht vertreten. „Dabei würde Ballett auch ihnen durchaus guttun“, findet Bialon. Schließlich gebe es keinen Sport, der mehr Körperkontrolle erfordert.