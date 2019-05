Studium im Bergischen Land : Studienort Remscheid stellt sich vor

Im Gebäude der früheren Grundschule Honsberg finden ab September die Kurse der RFH statt. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Remscheid Schüler aus mehr als 70 weiterführenden Schulen im Bergischen Land sind morgen zum Studien-Infotag an der EMA eingeladen. Die Rheinische Fachhochschule Köln stellt den künftigen Studenten ihr Angebot und ihr Konzept vor.

Dass die heimische Wirtschaft es sehr begrüßt und auch aktiv unterstützt, dass Remscheid ab dem Herbst dieses Jahres zum Studienort wird, hat sie unter anderem bei zwei Treffen mit den Verantwortlichen der Rheinischen Fachhochschule Köln (RFH) und der Stadt bewiesen. Wie aber reagiert die potenzielle Zielgruppe auf die Möglichkeit, künftig in Remscheid studieren zu können?

Einen ersten Eindruck davon wird es an diesem Samstag, 4. Mai, geben. Ab 11 Uhr laden Stadt und RFH in die Aula des Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasiums an der Elberfelder Straße zu einem Studien-Informationstag ein. Vorgestellt werden an diesem Tag die ersten drei Studiengänge, die ab September an der Fachhochschule am Honsberg belegt werden können. Die Inhalte des Studiengangs Produktionstechnik (Bachelor of Engineering) wurden dabei gemeinsam mit der Bergischen Wirtschaft entwickelt. Das Studium soll die Studenten für den Einsatz im Management eines Technologieunternehmens qualifizieren.

Info Infotag beginnt um 11 Uhr Foto: Röser, Henning Start Um 11 Uhr startet der Infotag in der Aula des Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasiums, Elberfelder Straße 48. Begrüßung Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz eröffnet die Veranstaltung. Netzpräsenz Im Internet hat der Studienort Remscheid unter www.rfh-remscheid.de eine Web-Adresse. Hier gibt es Informationen über die Zulassungsvoraussetzungen.

Außerdem werden zum Start die Studiengänge Betriebswirtschaftslehre und Wirtschaftsinformatik angeboten. Nach und nach sollen mehr Studien-Angebote hinzukommen. Die Stadt geht davon aus, dass es einige Jahre dauern wird, bis der Unibetrieb in den Räumen der früheren Grundschule Honsberg an der Martinstraße seinen vollen Umfang erreicht hat.

Die Stadt hat für den ersten Studieninfotag im Vorfeld intensiv geworben. Nicht nur an die Remscheider Schulen wurden Plakate verschickt, sondern auch an viele Schulen im weiteren Einzugsgebiet. „Im Umkreis gibt es 70 bis 75 Schulen, die Abschlüsse anbieten, die für das Studium an der Fachhochschule qualifizieren“, sagt Arnd Zimmermann, der das Thema Studieren in Remscheid bei der Verwaltung koordiniert. Im öffentlichen Raum wirbt das Plakat im großen Format auf insgesamt 20 Plakatwänden (darunter zwölf in Remscheid) für den Infotag.

Morgen werden die Besucher des Infotages aber nicht nur mit ihren möglichen Professoren sprechen können. Wie Arnd Zimmermann berichtet, kommt die RFH auch mit zwei Studierenden (ein Mann und eine Frau) nach Remscheid. Die werden schildern, wie das Studium im Detail abläuft und stehen dann für Fragen zur Verfügung.

Verteilt wird am Samstag erstmals auch die neue Informationsbroschüre, die Stadt, Wohnungsbaugesellschaft Gewag und RFH gemeinsam entworfen haben, um für das neue Bildungsangebot in Remscheid zu werben. Sie arbeitet noch einmal heraus, dass man am Standort Honsberg auch Studenten im Auge hat, die von außerhalb zum Studieren nach Remscheid kommen. Unter der Überschrift „Preiswert wohnen, exzellent studieren“ wird der Honsberg als Wohnort mit Potenzial und die Gewag als zentraler Ansprechpartner für das Thema Wohnen vorgestellt.