Streik in Remscheid Ungeleerte Tonnen, Kitas bleiben zu

Aufgrund der hohen Streikbeteiligung am Mittwoch sind die Restmüll-, Papier- und Biotonnen, die normalerweise mittwochs geleert werden, befüllt geblieben. Betroffen sind auch Sperrmüllabfuhren. Die TBR raten den betroffenen Haushalten, die Tonnen an der Straße stehen zu lassen, die TBR wollen versuchen, die Leerungen nachzuholen. Bei Bedarf kann zusätzlicher Müll, der nicht mehr in die Tonne passt, in verschlossenen Säcken dazugestellt werden. Diese müssen nicht, wie normalerweise, amtliche Müllsäcke sein, es reichen handelsübliche Abfallsäcke. Möglich ist aber auch, dass die Tonnen erst wieder im regelmäßigen Tonus geleert würden.