Streik in Remscheid : Busse fahren am Dienstag nicht

Verdi ruft in ganz Deutschland zum Streik auf. Foto: dpa/Friso Gentsch

Remscheid Am Dienstag fährt in Remscheid kein Bus. Die Flotte der Stadtwerke verlässt die Wagenhalle an der Neuenkamper Straße nicht. Grund ist ein Streikaufruf von Verdi für ganz Deutschland.

Die ersten Busse sollen laut Mitteilung der Stadtwerke wieder am Mittwochmorgen um 4 Uhr starten.