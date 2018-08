Stiftung Tannenhof feiert Richtfest

Beim Richtfest konnten sich die Teilnehmer einen ersten Eindruck von den Neubauten an der Remscheider Straße machen. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Remscheid Der Bauzeitplan ist durch die Witterung etwas im Rückstand. Die ersten der 36 Bewohner sollen zum Jahreswechsel in die neuen Wohnstätten an der Remscheider Straße einziehen können.

Immer wieder sind Bohr- oder Schleifgeräusche zu hören. Am Rohbau für die beiden neuen Wohnhäuser der Stiftung Tannenhof wird ordentlich rangeklotzt. Schließlich heißt es, die durch die Witterung entstandenen zwei Monate Baustillstand aufzuholen. Noch braucht es zwar etwas Fantasie, aber beim Richtfest gestern konnten sich die vielen Teilnehmer einen ersten Eindruck von den Neubauten an der Remscheider Straße verschaffen.

„Wir können sicher sagen, nicht zu früh und nicht zu spät gebaut zu haben“, merkte Guido Colsmann, Vorsitzender des Kuratoriums, bei der Begrüßung an. Für insgesamt 36 Bewohner werden die U-förmig angelegten, komplett barrierefreien Wohnstätten Platz bieten. Jeder wird ein eigenes Zimmer mit Bad haben – ganz nach den Vorgaben des Teilhabegesetzes. Dazu kommen Gemeinschaftsräume wie eine Waschküche, ein Wohn- und Essbereich oder ein Therapiezimmer.

Rund 7,5 Millionen Euro kostet das Projekt, zu dem auch die Sanierung des Erdgeschosses des Brüderhauses für ein tagesstrukturierendes Angebot zählt. Etwa die Hälfte trägt der Landschaftsverband Rheinland (LVR). Die Stiftung Wohlfahrtspflege Nordrhein-Westfalen sowie die NRW.Bank Förderdarlehen Wohnraum für Menschen mit Behinderungen sind ebenfalls an der Finanzierung beteiligt. „Die Stiftung Tannenhof ist weit über die Grenzen Remscheids hinaus als engagierter Anbieter bekannt“, lobte Jürgen Noch vom LVR. Außerdem habe die direkte Anbindung zur Klinik eine hohe Relevanz.

Die Bewohner leiden unter einer langjährigen, psychischen Behinderung, erklärte Günter Fuchs, Einrichtungsleitung des Bereichs Integration-Wohnverbund. Dazu zählen Schizophrenie, Suchterkrankungen oder Persönlichkeitsstörungen. Durchschnittlich leben sie bis zu zwei Jahre dort, in manchen Fällen auch länger. Die Plätze seien alle belegt, die Warteliste extrem lang. „Wir haben bundesweit ein Versorgungsproblem für diese Menschen“, sagte Fuchs.

Wenn alles im neuen Zeitplan bleibt, können die ersten Bewohner, aktuell leben sie in Haus A sowie im ehemaligen Ludwig-Steil-Haus auf dem Stiftungsgelände, zum Jahreswechsel in das Haus an der Remscheider Straße 80 ziehen. Das hintere Haus mit der Adresse Remscheider Straße 82 wird etwas später fertig sein. Für die richtige Betreuung wird auch mehr Personal als die bisherigen 30 Mitarbeiter benötigt. Gespräche mit dem LVR dazu laufen aktuell.