Zeugensuche in Remscheid Zwei geparkte Autos beschädigt

Wie die Polizei am Montag mitteilt, wurden die Autos bereits am Mittwoch, 24. April, zwischen 8.20 Uhr und 15.55 Uhr auf der Stephanstraße in Remscheid beschädigt. Ein Peugeot Cabrio und ein 3er BMW parkten nahe der Einmündung zur Rosenhügeler Straße am rechten Rand der Stephanstraße in Richtung Burger Straße. Als der Halter des Peugeot gegen 15.55 Uhr wegfahren wollte, entdeckte er den Unfallschaden. Die gesamte linke Fahrzeugseite war zerkratzt und der linke Außenspiegel beschädigt. Ähnliche Schäden hatte der vor dem Peugeot geparkten BMW.