Täter ist geflohen : Steinwurf auf die S7 – Polizei sucht nach Zeugen

Lennep Als die S7 am Freitagabend um 22.38 Uhr vom Lenneper Bahnhof in Richtung Remscheid abfuhr, wurde die Frontscheibe mit einem Gegenstand beworfen. Einen Täter konnte die Bundespolizei am Einsatzort nicht mehr antreffen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(ots/red) - Als die S7 am Freitagabend um 22.38 Uhr vom Lenneper Bahnhof in Richtung Remscheid abfuhr, wurde die Frontscheibe mit einem Gegenstand beworfen. Einen Täter konnte die Bundespolizei am Einsatzort nicht mehr antreffen. Ermittlungen wurden eingeleitet.

Die Polizei vermutet einen Steinwurf von der Brücke der Arnold-Wilhelm-Straße, der die Frontscheibe des Führerstandes der S7 traf. Die Scheibe wurde dabei stark beschädigt. Der Lokführer setzte die Fahrt bis zum Remscheider Hauptbahnhof fort.

Beamte der Bundespolizei nahmen den Sachverhalt auf. Die Fahndung nach einem Tatverdächtigen verlief bislang erfolglos. Auch die Schadenshöhe stand am Montag noch nicht genau fest. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.

Sachdienliche Hinweise zur Ergreifung des Täters nimmt die Bundespolizei unter der kostenlosen Service-Nummer 0800/6 888 000 rund um die Uhr entgegen.

(ots/red)