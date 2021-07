Feuerwehr im Dauereinsatz : Freibad in Remscheid übergelaufen – Firmen drohen zu überfluten

Nach den starken Regenfällen wurde in der Nacht zu Donnerstag das Wasser der Wuppertalsperre kontrolliert abgelassen. Foto: imago images/Kirchner-Media/Christopher Neundorf via www.imago-images.de

Remscheid Ab 19 Uhr war die Feuerwehr im Stadtgebiet Remscheid im Dauereinsatz. Alt-Remscheid war besonders betroffen, das Eschbach- und Morsbachtal liefen zu. Am Donnerstagmorgen sind viele Straßen gesperrt.

Das Unwetter über Nordrhein-Westfalen hat auch Remscheid zu schaffen gemacht – nachdem es seit Beginn der Regenfälle in der Nacht auf Mittwoch lange Zeit so ausgesehen hatte, dass womöglich eine große Lage ausbleiben würde.

Die allerdings trat gegen 19 Uhr ein. Unzählige Notrufe erreichten die Leitstelle der Feuerwehr. Rund 200 Einsatzkräfte von Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehren, des Technischen Hilfswerkes (THW) – unterstützt von den Johannitern – kämpften gegen Hochwasser, pumpten Keller aus, sicherten Firmengelände, sperrten Stromzuleitungen und sorgten für Straßensperrungen.

Die Regenmassen ließen im Freibad Eschbachtal die Becken überlaufen – es ist vorerst nicht mehr zu retten. Wasser aus dem Kanal hatte den Gully im Nichschwimmerbecken hochgedrückt. Zudem trat der Eschbach über die Ufer. Das Ergebnis: eine braune Soße, die sich im ältesten Binnenfreibad Deutschlands verteilte. Auch die Kräwi ist derzeit überflutet.

Das Morsbachtal stand unter Wasser. Hier wurden großflächig Straßensperrungen eingerichtet. In der alten Wendung drohte ein Dammbruch, im Hammertal wurde ein Gastank weggeschwemmt. An der Alten Raderstraße wurde ein Firmengelände vor den Wassermassen gesichert. Im Ortsteil Platz wurden Pferde in Sicherheit gebracht. In der Gerstau mussten Anwohner vorübergehend ihre Häuser verlassen. Ein Einsatzbus der Stadtwerke wurde zum vorübergehenden Domizil.

Ab 21 Uhr entspannte sich mit dem nachlassenden Regen die Situation, und von den risikoreichen Einsatzorten gab es vorsichtige Entwarnung.

An der Wuppertalsperre werde unterdessen das Wasser weiter abgelassen. Dort war ein unkontrollierter Überlauf befürchtet worden. Den Einsatzkräften gelang es jedoch, das Wasser kontrolliert ablaufen zu lassen.

Die Remscheider Feuerwehr war allerdings nicht nur in der Seestadt auf dem Bergeselbst in Aktion. Einsatzkräfte aus Lüttringhausen halfen im von Überflutungen stark betroffenen Unterburg. Auch Rettungswagen aus Remscheid waren dort im Einsatz, um bei der Evakuierung zu helfen, die in der Nacht stattfand.