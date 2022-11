Stadtwerke in Remscheid Noch kein grünes Licht für Ladesäulen

Führen diese zu einer Einigung, sollen die beiden ursprünglich mit einem gewissen Zeitabstand geplanten Ausbaustufen für die Ladepunkte unmittelbar hintereinander umgesetzt werden. So sollen bis Juni 2023 in der ersten Stufe unter anderem in der Gertenbachstraße in Lüttringhausen, am Johann-Vaillant-Platz im Südbezirk, in der Nähe des Ebert-Platzes und am Lenneper Röntgen-Museum geplanten Ladesäulen verfügbar sein. 26 Ladesäulen mit 52 Ladepunkten umfasst Stufe 1. Im Anschluss stehen weitere 19 Ladesäulen mit 38 Ladepunkten an sieben Standorten unter anderen in Reinshagen, am Hasten oder am Honsberg auf dem Zettel der EWR.