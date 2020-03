Stadtwerke in Remscheid : Nur noch halb so viele Fahrgäste

Remscheid Die Stadtwerke Remscheid haben als Reaktion auf das Coronavirus ihre Fahrpläne umgestellt und Schutzmaßnahmen für Fahrgäste und Mitarbeiter eingeleitet. Der Fokus liegt darauf, den öffentlichen Nahverkehr sicherzustellen.

Fahren alle Busse nach Samstagsfahrplan? Nein. Insgesamt haben die Stadtwerke den Fahrbetrieb zwar auf den Samstagsfahrplan reduziert. Das heißt, es fahren weniger Busse als normalerweise. Aber zu den Stoßzeiten habe man doch zusätzliche Busse eingesetzt, sagt Professor Thomas Hoffmann, Geschäftsführer der Stadtwerke. „Das ist in Absprache mit Arbeitgebern in Remscheid geschehen“, sagt Hoffmann. Oft seien viele Busse gerade kurz vor Betriebsbeginn relativ voll gewesen, Abstandsregelungen ließen sich schwer einhaltenn. „Seitdem wir die zusätzlichen Fahrten haben, hat sich das aber eingependelt“, sagt Hoffmann. Folgende Linien fahren nun häufiger als im Samstagsfahrplan vorgesehen: 654, 658, 660, .671 und 672. Zum Großteil zwischen fünf und sechs Uhr morgens. Hauptsächlich wirkt sich das also auf die Strecke Reinshagen-Lennep aus. „Es geht darum, die Hauptverkehrsrouten weiter abzudecken“, sagt Hoffmann.

Wie schützen die Stadtwerke Mitarbeiter und Fahrgäste? Die Busfahrer sollen möglichst keinen direkten Kontakt mit den Fahrgästen haben. Der Einstieg in den Bus ist also nicht mehr durch die vorderste Tür möglich, auch Tickets können nicht mehr beim Fahrer gekauft werden .Sondern über die SR App, die Handy Ticket Deutschland App oder an den Vorverkaufsstellen wie zum Beispiel Wolfsdorff Tobacco im Allee-Center. Mitarbeiter, die von zu Hause arbeiten können, machen das von nun an. „Wir haben über 100 Mitarbeiter ins Home-Office geschickt“; sagt Hoffmann. Damit die Busfahrer auch untereinander nicht auf engem Raum zusammensitzen, habe man am Friedrich-Ebert mehr Räumlichkeiten für die Pausen geschaffen. Damit in den Bussen auch die Fahrgäste den Mindestabstand einhalten können, setzen die Stadtwerke jetzt vermehrt Gelenkbusse ein. Und „wir achten noch mehr auf Hygiene“, sagt Hoffmann. Mehrmals am Tag werden alle Flächen, Haltestangen und Lenkräder desinfiziert.