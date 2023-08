Freizeitlagen in Remscheid Stadt: Betrieb des H2O ist für die nächsten Jahre sichergestellt

Lennep (hr) Mit einem Gutachten zur Gebäudephysik und der technischen Anlage, das aktuell erstellt wird, will die zu den Stadtwerken gehörende H 2 O GmbH eruieren, ob, und wenn ja welche, Zukunfts-Investitionen im beliebten Freizeitbad nötig wären, etwa um den Energieverbrauch zu senken. Das Ergebnis soll in der ersten Hälfte des kommenden Jahres vorliegen, heißt es in einer Antwort auf eine Anfrage der CDU-Ratsfraktion, die am Dienstag den Politikern des Sportausschusses präsentiert wurde.