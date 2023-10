Denkmal in Remscheid-Lennep Stadtteilzentrum in Alter Feuerwache

Was auch immer künftig dort also untergebracht werden wird – es wird sich an den Vorgaben des Denkmalschutzes orientieren müssen. Was aber auch gut so ist, weil das Gebäude mit seinem charakteristischen Schlauchturm für das Lenneper Stadtbild durchaus wichtig und ergänzend ist. Wie die Untere Denkmalbehörde mitteilt, wurde für das Gebäude im Februar/März des Jahres 1927 ein Bauantrag gestellt. Lennep gehörte damals noch nicht zu Remscheid – das sollte erst nach dem Bau, der zwei Jahre später, im Jahr 1929, beendet wurde, geschehen. Auch der Bau fiel damit zeitlich noch in die Eigenständigkeit Lenneps.