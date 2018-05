Remscheid: Stadtparkteich - ein Stück Heimat

Remscheid Der Stinthengst wurde einmal mehr nur symbolisch zu Wasser gelassen.

Traditionen gehören zur Heimat, wie die Sage des Königs der Stinte aus den masurischen Gewässern, welche die Vertriebenen aus Ostpreußen vor über einem halben Jahrhundert mit in ihre neue Heimat Remscheid, an den Stadtparkteich brachten. Eine erneute Vertreibung wollen sie nicht hinnehmen und unterstützen seit Beginn den vor zwei Jahren gegründeten Verein der Heimatpflege. Dieser hat es sich zum Ziel gemacht, den Stadtparkteich, der zuletzt verschlammt war und derzeit durch Bepflanzung trockengelegt wird, zu sanieren. Denn auch dieser Teich ist für viele Remscheider Generationen ein Stück Heimat.

Dagmar Wolf beispielsweise erinnert sich noch heute gerne an die Zeit, als sie mit ihren Großeltern nach der Kirmes auf dem Schützenplatz zum Teich gingen. Heute ist Wolf Vorsitzende des Vereins Heimatpflege, der mittlerweile rund 400 Unterstützer zählt. Ihrer Hartnäckigkeit ist es zu verdanken, dass das "Herzstück" der Parkanlage, wie es Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz in seinem Grußwort äußerte, wieder auf die Agenda von Politik und Verwaltung gesetzt wurde. Derzeit befindet sich sowohl das Stadtoberhaupt als auch Landtagsabgeordneter Jens Nettekoven (CDU) dabei, in Düsseldorf entsprechende Fördergelder für die rund 350.000 teure Teichsanierung zu beantragen.