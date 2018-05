Stadtleben: Tauschbörse in Bliedinghausen

Remscheid

Vom 14. Juni bis 15. Juli wird in Russland die Fußball-WM ausgetragen. Die deutschen Fans sind nicht nur gespannt, ob die DFB-Mannschaft den Titel verteidigen kann. Viele fiebern auch dem Moment entgegen, an dem sie ihr Panini-Sammelalbum gefüllt haben. Das macht sich TuRa Remscheid-Süd zunutze. Laut Geschäftsführerin Nancy Lambeck richtet der Verein am 3. und 23. Juni jeweils von 11 bis 14 Uhr Tauschbörsen im Vereinsheim an der Steinackerstraße aus. Die doppelt und dreifach aus den Tüten geklaubten Bilder können dann gegen noch fehlende Kicker ausgewechselt werden.