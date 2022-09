Projekt in Remscheid : Historische Zeitungsarchive in digitaler Form

Remscheid Das Remscheider Stadtarchiv hat sich am NRW-weiten Projekt zeitpunkt.nrw beteiligt. Die Bestände der zwölf Zeitungtitel aus den Jahren 1830 bis 1943 sind digital erfasst worden.

Stadtarchivarin Viola Meike kommt beinahe ein wenig ins Schwärmen, wenn sie über das neue NRW-Zeitungsportal spricht, auf dem mittlerweile die kompletten, im Stadtarchiv vorhandenen, Mikrofilm-Bestände der zwölf zwischen 1830 und 1943 in Remscheid erschienen Zeitungen in digitaler Form für alle interessierten Menschen vorliegen. „Es ist ein großartiges Projekt – und ich würde beinahe von einem Meilenstein sprechen“, sagt sie. Es sei eine ungeheure Arbeitserleichterung, sowohl für sie und ihre Kollegin Sarah Baldy bei der täglichen Recherchearbeit, aber auch für jeden wissenschaftlich forschenden oder einfach nur an der Remscheider Zeitungsgeschichte interessierten Menschen. „Bislang musste man mühsam am Mikrofilm-Gerät arbeiten – nach spätestens anderthalb Stunden waren die Augen so müde, dass man abbrechen musste. Das ist jetzt dank der Arbeit des Projekts zeitpunkt.nrw nicht mehr der Fall“, sagt Viola Meike.