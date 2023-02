Finanznot in Remscheid Stadt will die Grundsteuer erhöhen

Um in den kommenden beiden Jahren einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen zu können, plant die Stadt, die Grundsteuer B deutlich zu erhöhen. Der Hebesatz soll in diesem Jahr von bisher 620 auf 800 und im Folgejahr noch einmal auf 885 steigen. Das würde pro Haushalt eine Mehrbelastung von sieben bis zwölf Euro pro Monat bedeuten, erklärte Kämmerer Sven Wiertz (SPD) am Donnerstagnachmittag in seiner Rede zu Einbringung des Doppel-Haushaltes für die Jahre 2023 und 2024.