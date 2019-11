Neues Ärzteverzeichnis für Remscheid erschienen : Stadt will Gesundheits-Vorsorge stärken

Dr. Frank Neveling, Andreas Schrills und Sozialdezernent Thomas Neuhaus (v. l.) stellten das neue Ärzte-Verzeichnis vor. Foto: Röser, Henning

Remscheid Vor allem Männer verschleppen den Gang zum Arzt. Neues Ärzteverzeichnis erscheint in höherer Auflage.

Die jüngsten Ergebnisse des AOK-Gesundheitsreports haben Sozialdezernent Thomas Neuhaus nicht gefallen. Bei der Zahl der Todesfälle durch Prostata- oder Brustkrebs rangiert Remscheid auf traurigen Spitzenplätzen. Beides sind Krankheiten, die umso besser behandelbar sind, je früher sie erkannt werden. Vor allem Männer aber tendieren der Erfahrung nach dazu, Vorsorgetermine auf die lange Bank zu schieben. Die Stadt wolle darauf hinarbeiten, dass die Bürger die Möglichkeiten zur Vorsorge stärker nutzen, sagte Neuhaus gestern bei einem Pressetermin im Gesundheitshaus an der Hastener Straße.

Ein Baustein dabei ist die neue Auflage des Remscheider Ärzteverzeichnisses. Hier finden Bürger mit einem Griff die Adressen und Telefonnummern aller Ärzte im Stadtgebiet, sortiert nach der Fachrichtung. 32 Seiten hat die handliche Fibel, die seit 2001 von der Edicus-Agentur erstellt und im Schnitt alle zwei Jahre erneuert wird. Auch Apotheken sind darin aufgeführt. Die Daten stammen von der Kassenärztlichen Vereinigung, sagt Andreas Schrills. Seine Firma PIA Werbung sorgt über die Aquise von Werbepartnern dafür, dass die Broschüre kostenlos verteilt werden kann.

Info Heft liegt in städtischen Gebäuden aus Standorte Das Ärzteheft ist im Rathaus, dem Gesundheitshaus an der Hastener Straße, im Jugendamt an der Alleestraße 66 und auch am Verwaltungsstandort an der Haddenbacher Straße 38 bis 42 erhältlich. Barrierefrei Die nächste Auflage des Ärzteverzeichnisses soll auch Hinweise darauf enthalten, ob die Praxis barrierefrei zu erreichen ist, kündigt Andreas Schrills von der zuständigen Agentur an.

Auch im Zeitalter des Internets seien die handlichen Hefte schnell vergriffen, berichtet Dr. Frank Neveling, Leiter des Gesundheitsamtes. Viele Remscheider haben sie daheim gleich neben dem Telefon liegen. Um die größere Nachfrage zu befriedigen, wurde die Auflage um 1200 Exemplare auf 3200 erhöht. Parallel macht die Stadt das Verzeichnis aber auch in ihrem Internetportal zugänglich.

Einen Rheumatologen gibt es in Remscheid nicht mehr. Insgesamt könne sich das Ärzte-Angebot in Remscheid aber sehen lassen, sagt Neuhaus. Damit das so bleibt, wirbt die Stadt seit einiger Zeit mit der Aktion „Komm Doc“ um Ärztenachwuchs. Denn viele der niedergelassenen Ärzte sind in einem Alter, in dem sie über eine Nachfolgelösung nachdenken. Eine Handvoll Mediziner hat Neveling mit der Initiative schon nach Remscheid lotsen können, es dürften aber ruhig noch ein paar mehr sein. Noch nutzten zu wenig Ärzte die Möglichkeit, auf der Internetseite ihren Nachfolgewunsch zu hinterlegen.

Wer einen Termin beim Facharzt benötigt, muss in Remscheid zum Teil mit langen Wartezeiten rechnen. Bei Hautärzten etwa sei das momentan der Fall, sagt Neveling. In ihrer Not wenden sich die Bürger an die Stadt. Die konnte mit einigen Praxen Sondertermine aushandeln. Der Druck ist groß, weil die Krätzefälle in der jüngsten Vergangenheit deutlich zugenommen haben. 200 Fälle nennt Neveling für 2018.