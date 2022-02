Dauerregen mit 25 bis 40 Millimeter Niederschlag pro Quadratmeter : Stadt Remscheid warnt vor erhöhten Niederschlägen

Remscheid Die Stadt Remscheid warnt die Bürger vor erhöhten Niederschlägen, die für Sonntag, 6. Februar, vorhergesagt werden. Bürger werden gebeten, aufmerksam zu bleiben.

Die Stadt Remscheid will die Situation fortlaufend beobachten und im engen Austausch mit dem Hydrologen vom Dienst im Wupperverband stehen. Sollten sich die Vorhersagen bestätigen, werden die Feuerwehr und die Rufbereitschaft des Fachbereichs Umwelt Kontrollfahrten an möglichen Hotspots wie Brücken und Auenanlagen vornehmen.

Die schwarz-gelbe Landesregierung steht in der Kritik, vor dem Hochwasser am 14. Juli Kommunen und Bürger viel zu spät gewarnt zu haben. Hydrologische Lageberichte hätten damals vor extrem ansteigenden Wasserständen gewarnt, seien aber von der Landesregierung nur an ihre fünf Bezirksregierungen weitergeleitet worden, jedoch nicht an die Kreise und Kommunen. Bei der Flut waren in NRW 49 Menschen ums Leben gekommen.