Stadt Remscheid widerspricht „Fridays for future“ : Trinkwasser in Schulen ist ungefährlich

Remscheid Das Remscheider Gesundheitsamt rät nicht davon ab, das Leitungswasser an den Schulen der Stadt zu trinken. Zu dieser „Richtigstellung“ sah sich am Donnerstag die Stadt Remscheid veranlasst.

Auslöser der Irritation war ein Bericht von zwei Mitgliedern der Remscheider Gruppe „Fridays for Future“ am Dienstagabend im Umweltausschuss.

Sprecher Francesco LoPinto hatte erklärt, dass die Gruppe an ihrer im Sommer formulierten Forderung, in allen Schulen Wasserspender zu installieren, an denen Schüler kostenfrei ihre Trinkflaschen füllen können, weiter festhalte. Dem Vorschlag der Stadt, für diesen Zweck doch die in den Schulen vorhandene Wasserhähne zu benutzen, könne man sich nicht anschließen, sagte Lo Pinto. Eine Nachfrage beim Gesundheitsamt habe nämlich ergeben, das dieses von der Nutzung der Wasserhähne abrate. Grund: Das Wasser stehe am Wochenende zu lange in der Leitung. Es bestehe das Risiko, dass sich Keime bilden.