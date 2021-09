Politik in Remscheid : Stadt soll 1. FC Klausen auf Weg zu neuem Sportplatz helfen

Der Fußballplatz des 1. FC Klausen im Winter. Foto: Jürgen Moll

Lüttringhausen Investitionen in Kunstrasenplätze am Hackenberg und in Neuenkamp machen Sinn, nicht aber in Klausen. Diese Aussagen in einem vom Rat bestellten Gutachten der Uni Wuppertal will sich die Ratsmehrheit aus SPD, Grünen und FDP in dieser Eindeutigkeit nicht zu eigen machen.