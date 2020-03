Wegen der Corona-Pandemie : Stadt Remscheid sagt vorerst keine Veranstaltung ab

Remscheid Den Corona-Infizierten geht es laut dem Leiter des Gesundheitsamtes „gut“. Die Feuerwehr arbeitet sicherheitshalber mit Kleingruppen.

Das Informationsbedürfnis der Bürger rund um das Coronavirus bleibt groß. Spontan bat der Krisenstab der Stadt daher gestern zu einem Gespräch ins Rathaus. Die Themen:



Veranstaltungen Die „Matinee des Sports“ im Teo Otto Theater fand am Sonntag wie geplant statt. Sozialdezernent Thomas Neuhaus als Leiter des städtischen Krisenstabes sah auch gestern keinen Grund, städtische Veranstaltungen in den nächsten Tagen in Remscheid abzusagen. So soll die Verleihung der Ehrenbürgerwürde an die beiden früheren Stadtoberhäupter Beate Wilding und Fred Schulz am Samstag wie geplant stattfinden. Private Veranstalter müssen selber entscheiden, was sie tun. Was in den kommenden Wochen sein wird, kann momentan niemand vorhersagen. Die drei bergischen Städte stimmen sich beim Thema untereinander ab. Neuhaus wünscht sich eine einheitliche Sprachregelung im Land, um Verunsicherungen bei Besuchern und Veranstaltern zu verhindern. Am Nachmittag stand dazu eine Telefonkonferenz mit der Bezirksregierung Düsseldorf an.

Tests auf eine mögliche Ansteckung mit dem Virus Diese Überprüfungen werden weiterhin nur dann angeordnet, wenn der Patient eindeutige Symptome zeigt, Kontakt zu einer infizierten Person gehabt hat oder aber aus einem der Risikogebiete in China, Südkorea, Iran oder Italien kommt. Ägypten dagegen, wo der erste Deutsche am Wochenende an den Folgen der Infektion starb, ist kein Risikogebiet. Das ist ein Grund, warum das Gesundheitsamt gestern eine Gruppe, die aus dem nordafrikanischen Land zurückkehrte, nicht zum Test ins Sana-Klinikum schickte. Es sei sehr wichtig, mit den Test-Sets umsichtig umzugehen, sagt der Leiter des städtischen Gesundheitsamts, Dr. Frank Neveling. „Die Angst ist sehr groß“, berichtet er von den Gespräche seiner Mitarbeiter mit Bürgern oder Ärzten. So meldete sich am Morgen eine Kinderarztpraxis, in deren überfülltem Wartezimmer Eltern mit ihren Kinder saßen. Das verbindende Anliegen der Besucher: eine Krankschreibung, damit der Spross nicht in die Schule muss.

Die Strategie der Stadt Ziel sei weiterhin, die Ausbreitung der Infektion einzudämmen und so Zeit zu gewinnen, sagt Neuhaus. „Wir wollen die Handlungsfähigkeit behalten.“ Dafür sei es wesentlich, „die Helfer besser zu schützen“, damit diese ihren wichtigen Funktionen im Gesundheitssystem nachgehen können. Für die Feuerwehr bedeutet das, dass sie in mehreren kleinen Gruppen organisiert wurde, in der jeweils jede wichtige Funktion einmal vertreten ist. Ein Kontakt zwischen den Gruppen wird gezielt vermieden, die eine kommt erst zum Dienst, wenn die andere die Wache verlassen hat., berichtet Feuerwehrchef Guido Eul-Jordan. Bei Notrufen in der Leitstelle wird über einen Fragenkatalog abgeklärt, ob es sich beim Anrufer um einen am Virus Erkrankten handeln könnte. Ist das nicht sicher, rücken die Retter in Schutzkleidung aus. Die ist für sechs Wochen im Voraus vorhanden, sagt Eul-Jordan. Nachschub sei bereits bestellt.

Wie geht es den vier Remscheidern, die positiv getestet wurden? „Gut“, sagt Neveling. Die Betroffenen sind weiter in häuslicher Quarantäne, keiner von ihnen wird im Krankenhaus behandelt. Weitere bestätigte Fälle gibt es bisher nicht. Neveling geht aber davon aus, dass die Zahl auch in Remscheid zunehmen wird. Seine Hoffnung: Das Virus hat sich auf dem Weg von China nach Deutschland abgeschwächt.