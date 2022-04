Corona in Remscheid : Stadt meldet sechs weitere Todesfälle

Corona in Remscheid

Remscheid Eine traurige Nachricht kurz vor den Feiertagen: Es gab im Stadtgebiet wieder mehrere Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus.

Obwohl sich insgesamt die Coronalage auch in Remscheid entspannt, meldet die Stadt am heutigen Donnerstag sechs weitere Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus. Dabei handelt es sich um drei Frauen im Alter von 70, 72 und 78 Jahren sowie drei Männer im Alter von 61, 80 und 95 Jahren.