Grundschule in Remscheid Stadt investiert Millionen am Hasenberg

Ein Fußweg von 20 Minuten trennt die beiden Grundschulen Hasenberg am Schneppendahler Weg und Freiherr vom Stein am Thüringsberg. Was den Zustand der Schulgebäude angeht, ist der Abstand aber unweit größer. Während der Stadt für notwendige Sanierungen im denkmalgeschützten, weit über 100 Jahre alten Haus gegenüber des Röntgen-Museums das nötige Geld fehlt, ist in der in den 1970-ern errichteten Schule am Hasenberg in den vergangenen Jahren viel passiert.