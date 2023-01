Politik in Remscheid Stadt bleibt bei Allee optimistisch

Die Alleestraße ist seit vielen Jahren das Sorgenkind der Innenstadtentwicklung. Die Nachricht, dass die Stadtverwaltung Fördergelder des Landes in Höhe von 682.000 Euro zwar beantragt, aber nicht abgerufen hat, sorgt daher für Unverständnis in der Politik. In der Sitzung des Bauausschusses wollten sowohl York Edelhoff (SPD) als auch Axel Behrend (Linke) am Dienstagabend eine Erklärung über diese Entwicklung.