Pflegeeinrichtungen in Remscheid Stabwechsel auf der Führungsebene

Wenn Katrin Schulze-Best über die Pflege von Senioren spricht, so wie sie sich eine gute Pflege vorstellt, mit zufriedenen Bewohnern und gut gelaunten, motivierten, liebevollen und vor allem wertgeschätzten Mitarbeitern, dann funkeln ihre Augen. Ein Wunschszenario, was im straffen Alltag nicht immer erfüllt werden kann. Zumindest war das, womit Schulze-Best, die erst über Umwege einen Pflegeberuf ergriff, lange konfrontiert wurde. Denn in den vergangenen Jahren war die heute 52-Jährige hauptsächlich als Krisenmanagerin unterwegs, um vom Hochwasser abgesoffene Einrichtungen zu retten, fehlerhafte Strukturen wieder einzurenken und Häuser mit Personalmangel so strukturieren, dass die Bewohner ordentlich versorgt sind. Die Pandemie war nicht immer an allen Problemen, die sie vorfand, schuld. Corona habe aber vor allem dem Personal alles abverlangt, sagt Schulze-Best, mit Tränen getränkten Augen.