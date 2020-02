Immobilien-Börse in Remscheid : Stabile Preise auf dem Wohnungsmarkt

Ein Ausblick ins Grüne zählt zu den besonderen Merkmalen, die Remscheid in einigen Wohnlagen bieten kann. Die neu geplanten Wohnungen an der Erdelenstraße gehören dazu. Foto: Sparkasse

Remscheid Bei der Immobilienbörse der Sparkasse präsentieren sich 29 Aussteller. Es gibt mehr Kaufinteressenten als Angebote.

Was in Nachbarstädten wie Köln und Düsseldorf für viele Menschen unerschwinglich ist, der Kauf einer Wohnung oder eines Hauses, ist in Remscheid immer noch im Bereich des Möglichen. Ursula Heners, neue Leiterin des Immobilien- und Versicherungscenters der Sparkasse, verglich zwei Angebote aus Köln und Remscheid. Ein Reihenendhaus mit 120 Quadratmetern Wohnfläche. In Köln kostet es 750.000 Euro, in Remscheid 280.000 Euro.

„Wir haben in Remscheid einen gesunden Markt“, sagt Herbert Thelen, Mitglied des Sparkassenvorstandes. Es gebe mehr Kaufinteressenten als Angebote. Wie sehr Immobilien in Remscheid gefragt sind, verdeutlicht die Summe von 15,6 Millionen Euro, die die Sparkasse bei der Vermittlung von Immobilien erwirtschaft hat. Das ist eine Steigerung von 65 Prozent gegenüber dem Jahr 2018. Der Remscheider Immobilienmarkt bestehe aber nicht aus einer Blase. In den vergangenen Jahren sind die Preise für Immobilien zwar immer etwas angestiegen. Thelen geht jedoch davon aus, dass die Preise in Remscheid in den nächsten Jahren stabil bleiben. Der Preisanstieg beim Neubau sei vor allem den gestiegenen Baukosten geschuldet, so Thelen.

Info Immobilienbörse von 10 bis 15 Uhr geöffnet Öffnungszeiten Von 10 bis 15 Uhr hat die Immobilienbörse in der Hauptstelle der Sparkasse am 14. März geöffnet. Wer ein Haus oder eine Wohnung verkaufen will, kann sein Angebot noch melden. Leiterin Ursula Heners (53) ist seit 1986 bei der Sparkasse in Remscheid tätig. Nach ihrer Ausbildung als Bankkauffrau schloss sie eine Spezialisierung als Versicherungskauffrau an und ist Spezialistin für Betriebliche Altersvorsorge.

Bei der Immobilien-Börse am 14. März in der Hauptstelle an der Alleestraße präsentieren 29 Aussteller ihre Angebote rund ums Haus. Vertreten sind verschiedene Makler mit ihren Angeboten, aber auch Handwerker und Versicherer. Die Sparkasse als Veranstalter erwartet wieder mehr als Tausend Besucher.

Ob jemand sich aus Sicht der Bank eine Wohnung oder ein Haus leisten kann, hängt nicht mehr wie früher vom eigens gesparten Kapital ab. „Für uns ist entscheidend, ob er ein nachhaltiges Einkommen hat“, sagt Thelen. Wichtig sei, dass die Ausgaben fürs Wohnen und die Rückzahlung der Kredite nicht mehr als ein Drittel des Haushaltseinkommens übersteigen. Die Sparkasse bietet wie andere Banken auch eine 100-Prozent-Finanzierung an. Ein Kredit sollte innerhalb von 30 bis 35 Jahren abgezahlt sein. Bei der Tilgungsrate sei man flexibel. Zu Beginn könnten höhere Raten vereinbar werden. Wenn Nachwuchs kommt, gibt es entsprechend niedrigere Zahlungen. Bei einem so genannten „Kann-ich-mir-leisten-Gespräch“ soll der Kunde vor einer finanziellen Überforderung geschützt werden und die Bank vor einem Kreditausfall. Usula Heners zufolge gebe es immer wieder Kunden, die ihre finanziellen Verhältnisse zu blauäugig einschätzen.