SSV Bergisch Born feiert dank Uerdingen den Aufstieg

Remscheid Durch den Sieg des KFC in der Drittliga-Relegation kann der SSV Bergisch Born als Vize-Meister dem SC Ayyildiz in die Fußball-Bezirksliga folgen.

Um 16.07 Uhr kannte der Jubel im Borner Vereinsheim keine Grenzen mehr: Die erste Mannschaft des SSV hatte auf kuriose Weise den Aufstieg in die Bezirksliga geschafft. Weil Regionalligist KFC Uerdingen nach dem 1:0 im Hinspiel auch im Rückspiel bei Waldhof Mannheim gewann (Spielabbruch durch Mannheimer Fans, 2:1-Wertung für den KFC) und die Rückkehr in Liga drei perfekt machte, profitierte auch der Tabellenzweite der Remscheider Kreisliga A. „Endlich haben wir es geschafft“, freute sich Sinan Arzu, der Kapitän der Borner, die es in den vergangenen Jahren mehrfach versucht hatten, in die Bezirksliga zu kommen.