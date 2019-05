„Bräu Comedy“ mit Maxi Gstettenbauer : Spott über Remscheids Kreisverkehr

Innenstadt Comedian Maxi Gstettenbauer sorgte für eine mehr als gelungene Fortsetzung des neuen Unterhaltungsformats „Bräu Comedy“ im Remscheider mk-Hotel. Dabei hatte er Schwierigkeiten, den Auftrittsort zu finden.

Derbe, knallhart und obszön, oder –wie es der Comedian selbst bezeichnet – „einfach ehrlich“, konfrontierte Maxi Gstettenbauer über zwei Stunden lang sein Publikum. Sein erster verbaler Faustschlag galt den örtlichen Gegebenheiten: „Ich freue mich hier zu sein, vor dem beschissensten Kreisverkehr der Welt. Was ist das? Ein militärisches Abwehrsystem? Wo hat man sowas gesehen, ein Kreisverkehr mit 700.000 Ampeln? Ich bin da viermal raus gefahren. Remscheid, ich bin so sauer auf euch“, sprudelte es aus dem gebürtigen Niederbayer und Wahlkölner nur so heraus. „Was ist daran so schwierig Remscheid? Ein Kreisverkehr braucht nur einen Kreis, keine Disneybeleuchtung. Ich habe echt kein Bock mehr. Aber schön heute hier zu sein.“

Als Tech-Fan und ehemaliger Moderator der Videospielsendung GIGA Games sei er grundsätzlich allen neuen Trends sehr aufgeschlossen und kritisiere notorische Zukunftsverweigerer. Das kontaktlose Bezahlsystem etwa sei grandios und ein neues Werkzeug, um Frauen zu beeindrucken, zumindest ältere Damen und Kassiererinnen. Dass Schüler wie die Bewegung „Friday for Future“ für die Umwelt demonstrieren und dafür die Schule schwänzen befürworte er, („Wer Schule gut findet, war noch nie da.“) auch wenn die Kinder den Klimawandel nicht bis ins kleinste Detail verstehen oder erklären könnten. „Das kann nicht mal ich“, so der Comedian.

Soziale Netzwerke und der anhaltende Optimierungswahn in allem, seien seiner Meinung nach auch dafür mitverantwortlich, dass ein Großteil der Gesellschaft in tiefe und anhaltende Depression verfalle. Also lieber Maxi (nicht im Sinne von „Maximal“ sondern von „Maximilian“, in diesem Fall also „gestört“) als normal.