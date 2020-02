Remscheider Sportlerwahl : Künstler aus der Region prägen „Matinee des Sports“

Bei „The Voice of Germany“ schaffte es Jannik Föste bis in die Sing offs. Am 8. März singt er bei der „Matinee des Sports“. Foto: Sat.1/ProSieben/André Kowalski

Remscheid Noch bis zum 28. Februar kann abgestimmt werden, wer in Remscheid zum Sportler und Jugendsportler sowie zur Sportlerin und Mannschaft des Jahres gekürt wird. Geehrt werden die Sieger am 8. März im Teo Otto Theater.

Das Gruppenfoto mit allen Nominierten zum Abschluss der großen Sportlerehrung auf der Bühne des Teo Otto Theaters hat Tradition. Und es zeigt jedes Jahr aufs Neue, welche Vielfalt und Erfolge der Sport in Remscheid zu bieten hat. Von dreifacher Weltmeisterin im Sportkegeln über einen Deutschen Meister im Beachhandball bis zum Abonnement-Aufsteiger im Judo – am Sonntag, 8. März, stellen sich ab 11 Uhr die 14 nominierten Einzelathleten und fünf Mannschaften bei der von der Bergischen Morgenpost präsentierten „Matinee des Sports“ vor. Dann wird auch das Geheimnis gelüftet, wer in den vier Kategorien zum Sieger gekürt wird.

Zudem gibt Jannik Föste eine Kostprobe aus seinem Album, an dem er gerade arbeitet und das in Kürze erscheinen soll. Der Sänger aus Solingen hatte bei der TV-Show „The Voice of Germany“ seinen Coach Mark Forster und auch Rapper Sido begeistert und hatte bei der letzten Staffel nur knapp den Sprung in die Live-Shows verpasst.