Sportlerwahl Remscheid 2023 Nachwuchssportler mit großem Potenzial

Im Teo Otto Theater warten auf die Besucher an diesem Tag nicht nur die traditionellen Ehrungen, sondern auch ein Rahmenprogramm. Die Eintrittskarten zum Preis von 15 Euro (Erwachsene) oder 12 Euro (unter 18 Jahren) beinhalten ein Fingerfood-Büfett und alkoholfreie Getränke. Wer am 21. April im Teo Otto Theater dabei sein will, sollte sich die Tickets reservieren im Rathaus Remscheid (Zimmer 28; ☏ 0 21 91 / 16-37 65), beim Sportamt im Rathaus Lüttringhausen, Kreuzbergstraße 15 (☏ 0 21 91 / 16-22 16) oder im Sportbund-Eck im Allee-Center (mittwochs und freitags sowie am Samstag, 2. März, jeweils 10 bis 16 Uhr).