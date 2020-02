Auftakt zur Sportlerwahl : Remscheider Sport zeigte sich von seiner besten Seite

Remscheid Im Allee-Center ist der Startschuss für die Remscheider Sportlerwahl 2019 gefallen. Bis zum 28. Februar kann abgestimmt werden.

Ob als Schwimmer, Rollhockeyspielerin, Handballer oder als Judoka – die Nominierten bei der Remscheider Sportlerwahl glänzten 2019 als Einzelsportler oder in der Mannschaft mit ihren sportlichen Leistungen. Und alle haben eine Ehrung bei der von der Stadt und der Bergischen Morgenpost präsentierten „Matinee des Sports“ am Sonntag, 8. März, im Teo Otto Theater verdient.

Bereits am Samstag gehörte die große Aufmerksamkeit den Sportlern auf der Aktionsfläche des Allee-Centers. Bernd Hamer, Sportexperte von Radio RSG, stellte in kurzen Interviews die Nominierten in den vier Kategorien Sportler, Sportlerin, Jugendsportler und Mannschaft des Jahres vor.