Remscheid: FCR spielt 3:3 gegen Mettmann

Remscheid Fußball-Landesliga: Durch seinen Treffer in der Nachspielzeit holen die Remscheider nach einem 0:3-Rückstand noch ein 3:3 in Mettmann. Damit dürften die letzten Zweifel am Klassenerhalt beseitigt sein.

Was folgte, dürfte keiner der Beteiligten jemals in seinem Leben vergessen. Eine abgewehrte Ecke brachte Emre Circir in der letzten Minute der Nachspielzeit noch mal in die Mitte, wo Frederik Streit zunächst an ASV-Keeper Julian Gaszak scheiterte. Aber den Abpraller versenkte Marcel Elsner quasi von der Torauslinie im gegenüberliegenden Winkel und löste damit den ausgelassensten FCR-Jubel der vergangenen Jahre aus. "Den kann man mal so machen", sagte Elsner trocken, der zugab: "Das war das schlechteste Spiel, das ich in zwei Jahren beim FCR gemacht hab."