Die Bethe-Stiftung hilft : Spende von 60.000 Euro für die Remscheider Tafel

Remscheid Die Remscheider Tafel darf sich über eine großzügige Spende freuen: Mit 60.000 Euro wurde die soziale Einrichtung von der Bethe-Stiftung bedacht, die sich wiederum über Nachahmer freuen würde.

Mit dem Geld will der Tafelvorstand die seit Beginn der Corona-Pandemie kostenlose Versorgung bis Ende des Jahres sicherstellen. Das übrige Geld soll langfristiger in einen Kühlwagen investiert werden.

„Eigentlich“, sagte Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz bei der Scheckübergabe am Freitagnachmittag im Rathaus, „ist es für ein so reiches Land wie Deutschland beschämend, dass wir eine Tafel brauchen. Es ist ein sozialpolitisches Armutszeugnis.“ Andererseits, fügte er hinzu, „bin ich unheimlich dankbar, dass es die Tafel gibt, weil sie existenziell wichtig ist und viele Menschen von dem Angebot profitieren.“ Rund 350 bis 400 Familien versorgen sich bei der Remscheider Tafel regelmäßig, bestätigt Tafel-Chef Frank vom Scheidt. Möglich sei dies nur, weil hinter der Tafel viele Ehrenamtliche stehen, die wöchentlich an den sieben Abgabestellen in der Stadt die Lebensmittel verteilen, aber auch, weil es Partner und Unterstützer gibt, die dem Verein finanziell unter die Arme greifen, wie jetzt die Bethe-Stiftung.