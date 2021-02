Spektakulärer Unfall in Remscheid : Auto stürzt in Parkhaus acht Meter in die Tiefe

Die Mercedes A-Klasse landete mit dem Dach auf der Abbiegespur. Foto: Henning Röser

Innenstadt Bei einem spektakulären Unfall am Allee-Center-Parkhaus in der Remscheider Innenstadt sind am Freitagmorgen zwei Menschen leicht verletzt worden. Der Unfallverursacher schob mit seinem Wagen ein parkendes Auto aus dem dritten Stock.

Von Jan Patrick Dobrick und Henning Röser

Die Feuerwehr war gegen 10.30 Uhr in die Innenstadt gerufen worden, weil ein Kleinwagen sieben bis acht Meter tief aus dem dritten Stock des Center-Parkhauses (Parkebene 5) gefallen war. Mehrere Anrufer hatten sich bei der Leitstelle gemeldet.

Die A-Klasse von Mercedes landete bei dem Sturz mit dem Dach auf der Abbiegespur der Elberfelder Straße. Einsatzleiter Marvin Vollmershaus sprach hinterher von gleich mehreren glücklichen Umständen, die an diesem Tag Schlimmeres verhindert hätten. Denn auf der Fahrspur der vielbefahrenen Elberfelder Straße, auf der das Auto nach seinem Sturz landete, war in diesem Moment kein Fahrzeug unterwegs.

Großes Glück hatte auch eine Frau, die in diesem Moment auf dem Gehweg neben dem Center-Parkhaus unterwegs war. Sie habe sich durch einen Hechtsprung in Sicherheit bringen können, zog sich durch Glassplitter des aufprallenden Wagens dennoch leichte Schnittverletzungen zu. Sie habe heute ihren zweiten Geburtstag gefeiert, habe die zunächst unter Schock stehende Frau den Rettern berichtet, sagte Vollmershaus. Auf eigenen Wunsch begab sie sich nach einer Behandlung durch den Notarzt auf den Weg nach Hause.

Nach Schilderungen von Zeugen soll ein älterer Autofahrer im Parkhaus das geparkte Fahrzeug so stark angefahren haben, dass es durch die Absperrung brach und auf die Straße fiel. Der Fahrer habe offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, sagte Polizeisprecher Stefan Weiandt. Nach dem Unfall habe er unter Schock gestanden und sei vom Notarzt versorgt worden.

Die Feuerwehr hatte beim Eintreffen am Unfallort schnell kontrolliert, ob sich in dem auf dem Dach liegenden, stark beschädigten Fahrzeug noch Menschen befinden. Das sei zum Glück nicht der Fall gewesen. Dann wurde das Umfeld in den Blick genommen.

Die Elberfelder Straße war in Richtung Ebert-Platz längere Zeit gesperrt, die Feuerwehr streute unter anderem ausgelaufene Betriebsstoffe ab. Der Verkehr wurde von der Polizei an der Kreuzung Elberfelder Straße / Hochstraße umgeleitet.

Mit dem Leiterwagen entfernte die Feuerwehr lose Teile von der Parkhaus-Fassade, die hätten herabstürzen können. Darunter sei auch eine 120 Kilogramm schwere Verdeckplatte gewesen, sagte Brandoberinspektor Vollmershaus.

(hr)