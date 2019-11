Sparkassen-Chef verlässt zum 1. Januar Remscheid : Frank Dehnkes Abschied von Freunden

Remscheid Der Chef der Sparkasse wechselt im Januar nach Hessen. Eine Entscheidung, die dem 50-Jährigen nicht so leicht gefallen ist, wie er gedacht hatte.

Zum ersten Mal räumt ein Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Remscheid seinen Posten, ohne sich gleichzeitig in den Ruhestand zu verabschieden. Und zum ersten Mal wechselt Frank Dehnke in seinem Berufsleben den Arbeitgeber und übernimmt den Vorsitz der Sparkasse Oberhessen, die fast dreimal so groß ist wie die Sparkasse Remscheid. Diese Doppelpremiere kommt zustande, weil ein Mann von 50 Jahren sich irgendwann mal am Abend bei einem Glas Rotwein fragte, ob es das gewesen sei? Ob da noch etwas anderes komme im Leben? Eine neue Herausforderung? „Du hast alles, dir fehlt es an nichts“, bilanzierte Dehnke.