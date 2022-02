Bilanz-Pressekonfrenz : Sparkasse Remscheid treibt Transformation voran

Remscheid 70 Prozent der Kunden nutzen mittlerweile das Online-Banking-Angebot. Das neue digitale Beratungscenter an der Alleestraße wird gut angenommen. Das Wertpapiergeschäft ist 2021 deutlich angestiegen.

Es ist ein Trend, den Corona noch einmal beschleunigt hat. Fast dreiviertel der Sparkassen-Kunden in Remscheid erledigen ihre Bankgeschäfte inzwischen komplett oder teilweise digital. Das berichtete der Vorstandsvorsitzende Michael Wellershaus am Freitag bei der Bilanzpressekonferenz für das Jahr 2021. Gut angenommen werde auch das Mitte des Jahres gestartete digitale Beratungscenter. 2000 Kunden lassen sich mittlerweile in einer Videokonferenz von den beiden hier arbeitenden Mitarbeitern in Geldgeschäften beraten. Gerade auch ältere Menschen, die aus Angst vor Kontakten und Ansteckung in der Pandemie den Weg in die Filialen scheuen, schätzten diesen neuen Service, berichtete Wellershaus.