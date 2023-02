Stadtsparkasse Remscheid Online boomt, aber die Filialen bleiben

Erst kam die Corona-Pandemie, dann der Angriff Russlands auf die Ukraine und die damit verbundene Energiekrise. Die Sparkasse Remscheid hat gleichwohl auch das dritte Krisenjahr in Folge „erfolgreich abgeschlossen“, sagte Vorstand Michael Wellershaus am Freitagnachmittag bei einer Bilanzpressekonferenz. Den Zustand der Remscheider Wirtschaft, für den die Sparkasse ein wichtiger Partner ist, bezeichnete Wellershaus als „robust und widerstandsfähig“. Das spiegelt sich in einem gegenüber dem Vorjahr leicht gestiegenen Kreditgeschäft in Höhe von insgesamt 1,12 Milliarden Euro.