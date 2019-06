Ansichtssache in Remscheid : Sparkasse – mehr Spenden und weniger Vorstände

Meinung Remscheid Vor der Entscheidung über die Nachfolge von Vorstand Frank Dehnke sollte der Verwaltungsrat zur Duo-Lösung zurückkehren.

Noch in diesem Monat treffen sich die Mitglieder des Verwaltungsrates der Stadtsparkasse, um die Nachfolge des scheidenden Vorstands Frank Dehnke zu besprechen. Eine wichtige Sitzung, denn gesucht wird ein Mann oder eine Frau, die die Geschicke der städtischen Tochter in sicherlich weiter schwierigen und spannenden Zeiten leiten soll.

Doch bevor es um Köpfe geht, muss es um Strukturen gehen. Die Frage steht im Raum, ob eine Sparkasse wie die Remscheider einen dreiköpfigen Vorstand braucht oder mit zwei Personen an der Spitze auskommen könnte. Nur zum Vergleich: Die Sparkasse Leverkusen arbeitet im Duo. Sie hat fast 200 Mitarbeiter mehr und eine doppelt so große Bilanzsumme. Die Begründung für eine Erweiterung des Vorstandes auf drei Personen lautete vor knapp vier Jahren: Die immer weiter steigenden bürokratischen Auflagen könnten so besser gemanagt werden. Das ist aber kein Problem der Remscheider Sparkasse alleine, sondern von allen Banken in Deutschland. Auch für den Mitbewerber, die Volksbank im Bergischen Land, die bis zu ihrer Fusion mit Wuppertal auch mit zwei Vorständen auskam.