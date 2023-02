Einbruch in Remscheid Sparkasse: Täter stehlen Sparbücher

Lüttringhausen · Unbekannte Täter sind in der Nacht zu Freitag in die Sparkassenfiliale an der Gertenbachstraße in Lüttringhausen eingebrochen und haben 38 Schließfächer aufgebrochen, in denen Kunden ihre Sparbücher aufbewahren.

03.02.2023, 11:43 Uhr

Die Polizei traf die Einbrecher nicht mehr am Tatort an. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd