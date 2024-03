Geldgeschäfte in Remscheid Remscheider Kunden besuchen täglich ihre Sparkasse

Ähnliche Wachstumsraten kann die Sparkasse bei der Bilanzsumme nicht vermelden. Mit 1,6 Milliarden Euro habe man vor dem Hintergrund der Wirtschaftslage in Remscheid aber ein gutes Ergebnis erzielt, berichtete Chef Michael Wellershaus. Die allgemeine Wirtschaftslage in der Seestadt auf dem Berge sieht Wellershaus in den aktuellen Schlagzeilen über den Krisenstandort Deutschland nicht gespiegelt. „Das ist nicht so schlecht wie es aktuell dargestellt wird.“