Mitbestimmung in Remscheid Sozialwahl: Rente und Krankenkasse mitbestimmen

So wie Jenny und Christof geht es einem Großteil der rund 52 Millionen Wahlberechtigten: Darunter fallen alle, die mindestens 16 Jahre alt sind und eigenständig in eine der gesetzlichen Krankenkassen und / oder in die Rentenversicherung einzahlen. Sie alle haben im Laufe der vergangenen Wochen ihre Wahlunterlagen in einem roten Umschlag zugeschickt bekommen. Ausnahmen sind Versicherte der Krankenkassen (etwa der AOK), deren Wahlvorschlaglisten nicht mehr Bewerber als Mitglieder haben und somit eine Wahl nicht nötig ist.