Remscheid : Ein enorm vielschichtiger Abend in C-Dur

Remscheid Mit dem Saxophon stand beim 3. Philharmonischen Konzert am Mittwochabend ein selten gehörtes Solo-Instrument im Mittelpunkt.

Den Komponisten des Hauptwerks des Mittwochabends, Edward Gregson, nicht zu kennen, war nun wirklich keine Schande. Das Werk selbst dürfte aber noch unbekannter sein, war es doch erst 2006 als Auftragsarbeit komponiert worden. Für die deutsche Uraufführung des Konzerts für Saxophon und Orchester, trat die auf der Krim geborene Saxophonistin Asya Feteyeva mit ihrem in der Klassik eher selten gehörten Instrument auf die Bühne. Und auch das, was dann in einer knappen halben Stunde von der Bühne zu hören war, war nun wirklich außergewöhnlich. Es wechselten sich grazile, beinahe liebevolle Momente mit vollkommen gewordener Free-Jazz-Kakophonie ab.

Es waren diese im positiven Sinne krassen Gegensätze zwischen Zartheit und Chaos – gerade auch im dritten Satz bis hin zum strahlenden Finale in C-Dur –, die einen packten. Auch wenn das nicht im klassischen Sinne schön war, was einem geboten wurde, war es doch fraglos faszinierend. Getoppt wurde das nur noch durch Asya Feteyevas Friedensappell kurz vor der ruhigen Zugabe. „Es kann keine Lösung gegeneinander geben, sondern nur miteinander. Das Orchester mit seinen vielen Nationalitäten ist das beste Beispiel dafür“, sagte die Ukrainerin unter dem Applaus des Publikums. Nach diesem in jeder Hinsicht außergewöhnlichen Werk, war die folgende Pause tatsächlich einmal nötig, um sich wieder ein wenig zu erden. Das dritte große Werk des Abends kam dann vom finnischen Nationalkomponisten Jean Sibelius. Dessen dritte Symphonie, natürlich ebenfalls in C-Dur, war dann wieder nachvollziehbarer, was aber wertfrei zu verstehen ist. Das von Natureindrücken geprägte Werk des 1957 verstorbenen Sibelius lebte vom filigranen Spiel der Streicher ebenso wie von den wie dahingetupft wirkenden Bläsern. Was immer durchschien, war Sibelius‘ Liebe zu seinem Heimatland. Es mochte ein Klischee sein, doch konnte man die 1000 Seen und den endlosen Winter zu Ton geworden hören.