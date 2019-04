Hilfe in Solingen : Unterstützung beim Schulabschluss

Solingen Die Clearingstelle, eine Beratungseinrichtung für Jugendliche und junge Erwachsene mit Problemen, arbeitet seit 2015 mit der Volkshochschule zusammen. Gemeinsam hilft man beim Schulabschluss.

Im Juni möchte Veronika Kravchenko ihren Hauptschulabschluss nach Klasse 10 machen. Die 23-Jährige drückt in der Bergischen Volkshochschule (VHS) am Birkenweiher die Schulbank. Mit dem Zeugnis in der Tasche will sie sich dann zur Einzelhandelskauffrau ausbilden lassen. Diesmal soll es klappen: Ihre erste Ausbildung zur Heilerziehungspflegerin habe sie abbrechen müssen, als sie schwanger wurde, erzählt die Mutter eines Sohnes.

Rund 60 junge Erwachsene starten jedes Jahr in den drei Klassen, die zum Hauptschulabschluss nach Klasse 9, nach Klasse 10 oder zum Mittleren Schulabschluss (Fachoberschulreife) führen. Die „Schüler“ besuchen den Unterricht in Vollzeit, täglich von 8.30 bis 13.30 Uhr. Ihre Schulbiografien seien nicht geradlinig verlaufen, schildert Ortkras.

Viele hätten Misserfolge erlebt, sagt Christina Prosch, Leiterin der Clearingstelle. Damit sich die Teilnehmer bei ihrem zweiten Anlauf möglichst auf den Abschluss konzentrieren können, ist Nadine Lieser da. Einmal in der Woche kommt sie als Ansprechpartnerin für alle Lebenslagen in die VHS, sonst berät sie in der Clearingstelle am Eiland. Zudem nimmt sie an den Lehrerkonferenzen teil. „Wir sind für alle Probleme da“, sagt Lieser. Sie unterstützt die Schüler bei der Ausbildungssuche, bei Fragen zum Lebensunterhalt oder auch bei Schwierigkeiten im Unterricht. Dass über 70 Prozent der Teilnehmer das Beratungsangebot annehmen, wertet sie als großen Erfolg.