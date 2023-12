Schnee in Solingen und Remscheid So ist die Lage am Montagmorgen

Wie uns die Polizei Wuppertal auf Anfrage mitteilt, hat es am Sonntagabend mit Beginn des Schneefalls mehr gekracht als am Montagmorgen. In Remscheid gab es seit gestern Abend um 18 Uhr zehn witterungsbedingte Unfälle, dabei wurde eine Person bei einem Unfall am Höhenweg leicht verletzt. Bei einem Unfall, der nicht auf das Wetter sondern möglicherweise einen medizinischen Hintergrund zurückzuführen ist, rutschte ein Auto an der Haddenbacher Straße gegen einen Baum.