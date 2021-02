Kfz-Zulassung in Remscheid : Neues Angebot im digitalen Bürgerservice

Service Remscheid Seit dem Jahreswechsel können die Remscheider ihre Autos online an-, um- und abmelden. Welche Voraussetzungen man beachten muss, erklärt Tabitha Henn, Abteilungsleiterin im Bürgerservice.

Es ist das Ziel der Kommunen, im Rahmen des Onlinezugangsgesetzes, alle Dienstleistungen für die Bürger online verfügbar zu machen. Ein weiterer Schritt in diese Richtung ist in Remscheid Anfang dieses Jahres gemacht worden. „Die Stadt Remscheid ist jetzt in Stufe drei des sogenannten i-Kfz-Angebots angekommen“, sagt Tabitha Henn, Abteilungsleiterin des Bürgerservice in der Stadtverwaltung.