Stationäre Impfungen in Remscheid : Der Start des Impfzentrums ist geglückt

Remscheid Die geplanten Abläufe funktionieren. Zur stationären Impfung waren 120 Senioren geladen – und ließen sich vom Wintereinbruch nicht abhalten.

Das Impfzentrum in der Sporthalle West hat am Montag um 14 Uhr seine Arbeit aufgenommen: Insgesamt 120 Impfwillige hatten über die Website oder Hotline der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) einen der begehrten Termine ergattert. Um 17 Uhr zog der Impfplaner der Stadt, Feuerwehrchef Guido-Eul-Jordan, ein positives Zwischenfazit: 83 von 120 Impflingen waren da geimpft, die angedachten Abläufe hatten sich bewährt.

Der Inzidenzwert kletterte am Montag wieder über die 50er-Grenze und liegt bei 53. Zuvor war er zwei Tage im 40er-Bereich gewesen. 84 Menschen sind aktuell mit dem Virus infiziert und darum in Quarantäne.

Die Impfdosen waren pünktlich um 9 Uhr am Morgen geliefert worden. Und auch das 80-köpfige Team, bestehend aus medizinischem Personal, Verwaltung und Krisenstab, hatte sich am Vormittag vorbereitet. Sie führten erste Trockenübungen und Stresstests durch, um den reibungslosen Ablauf auf den Impfstraßen durchzuspielen.

Auf das winterliche Wetter hatten die städtischen Mitarbeiter reagiert und frühzeitig den Schnee vor der Halle weggeräumt sowie den kostenlosen Shuttle-Service zwischen Güldenwerth und Halle West sichergestellt. „Sollte heute aufgrund des Wetters jemand nicht kommen können, verliert er seine Impfung aber nicht“, hatte Eul-Jordan am Mittag gesagt. „Wir werden alle anrufen, die nicht kommen und für einen neuen Termin bereitstellen.“ Da sich am Nachmittag abzeichnete, dass das nicht so viele Personen sein würden, ergibt sich auch de Möglichkeit, sie in einen der regulären Impftage zu integrieren. Für den Fall von unerwarteten Absagen, etwa aufgrund kurzfristiger Erkrankungen – Impfungen können bei einem Infekt oder erhöhten Fieber nicht verabreicht werden – „haben wir eine Liste aller über 80-Jährigen der Stadt vorliegen, die wir kurzfristig kontaktieren und vorziehen können, damit keine Impfung verloren geht.“